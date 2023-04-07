Возгорание распространилось на 400 "квадратов".

В Крыму в районе временно оккупированного Симферополя вспыхнул масштабный пожар. Огонь возник на юго-западной окраине города.

Как сообщает "Крым.Реалии", в местных пабликах говорят о "пожаре на птицефабрике" в селе Перово. В то же время на видео местные жители утверждали, что что-то "взрывается".

Позднее в российских СМИ появился комментарий спасателей о том, что пожар локализован. Возгорание распространилось на 400 "квадратов". Отмечается, что пострадавших нет.

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Инциденты с пожарами: последние новости

В начале апреля 2023 года северные регионы Испании охватили масштабные пожары. Власти подозревают, что могут быть причастны террористы-поджтигатели. Из-за пожаров эвакуировали жителей ряда городов.

Ранее большой пожар вспыхнул в российском Омске. Загорелся склад с пластиком.

19 марта появилась информация о масштабном пожаре во временно оккупированной Новой Каховке. Также в сети писали возможном "прилете" по базе российских захватчиков.

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