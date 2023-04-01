На фоне засухи и необычайно теплой погоды север Испании охватили крупные пожары, возможно, из-за поджогов.

Несколько регионов Испании охватили сильные лесные пожары. Власти считают, что работают поджигатели-"террористы". Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что только в одном регионе Астурия на севере Испании по состоянию на пятницу бушевало более 90 лесных пожаров. Для их тушения властям пришлось задействовать более 600 пожарных. Несколько небольших городов были эвакуированы.

Пожары охватили лесные массивы на фоне засухи и необычно сухой зимы. При этом местные власти уверены, что причиной пожаров стали не только природные условия, но и поджоги.

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"Мы сталкиваемся с чем-то, чего никогда не видели. Это настоящий теракт, это скоординированные действия. Мы сталкиваемся с настоящими террористами, которые подвергают опасности жизни, города и поселки.", – заявил президент региона Астурия Адрьян Барбон.

В полиции заявили, что открыли уже несколько уголовных дел, но личность поджигателя пока не установлена.

Reuters отмечает, что в прошлом преднамеренные поджоги часто совершали скотоводы, желающие получить дополнительные пастбища на месте выгоревших лесов.

Засуха и пожары в Испании

В последние годы Испания систематически страдает от сильных засух и вызванных ими масштабных пожаров. Прошлый год в этом плане был очень трудным для страны.

Из-за сильной засухи в Испании начали пересыхать даже крупные водоемы. Это привело к череде странных инцидентов. Например, из-под воды начали проступать старые сооружения и даже целые деревни, которые когда-то давно пришлось затопить при создании искусственных водохранилищ.

Природные катаклизмы, от которых страдает Южная Европа – это часть глобальной климатической катастрофы, о которой предупреждают ученые. В НАСА отмечают, что в будущем засухи и наводнения будут становиться всё более разрушительными.

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