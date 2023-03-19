Вероятно, был "прилет" в объект с российскими оккупантами.

В оккупированной Каховке Херсонской области вспыхнул масштабный пожар. В сети сообщают о возможном "прилете" по базе оккупантов.

Как сообщают местные Telegram-каналы, мощный пожар бушует в районе городского элеватора. Черный дым заметно даже в населенных пунктах поблизости.

На кадрах с места происшествия видно, что пожар масштабный. Столб черного густого дыма вздымается в небо. Огонь укрощают пожарные. Оккупационная "власть" молчит о причинах.

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Что происходит на Херсонщине

Оккупанты чувствуют себя хозяевами на Херсонщине, но не уверены, что останутся там на долго. Именно поэтому в последнее время они начали массово разграблять больницы, дома и другие административные здания.

В частности, из больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование. В то же время захватчики продолжают мародерить на временно оккупированной территории Херсонской области. Активнее всего мародерят транспортные средства.

Ситуация на южном фронте напряженная, но в ВСУ сообщили, что российским войскам уже не удастся продвинуться на этом направлении.

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