Сотрудники Одесского заповедника видят зарево над Черным морем.

В Черном море на буровых установках "Черноморнефтегаза", так называемых "вышках Бойко", с июня 2022 года продолжается пожар, которая загрязняет окружающую среду. Сотрудники парка вечером на юго-восточном направлении от песчаной пересыпи с башен заповедника видят зарево над Черным морем от горения буровых вышек.

Доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook предполагает, что это - платформы "Таврида" и "Независимость", которые начали палать еще в июне 2022 года, когда был деоккупирован остров Змеиный.

"Сначала они горели очень ярко и выглядели как на первом фото, а со временем интенсивность снизилась. Уже почти 9 месяцев (с момента возгорания – УНИАН) парниковые газы, которые задерживают инфракрасное излучение земной поверхности, ежесекундно распространяются в атмосферу", - подчеркнул ученый.

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Он уточнил, что речь идет о двуокиси углерода, метане, оксиде азота и т.д., выбросы которых ведут к глобальному потеплению.

Русев напомнил, что платформы более 10 лет назад были установлены на шельфовой зоне между побережьем Одесской области и Крымом: примерно в 100 км - от Одессы и 150 км - от полуострова. До 2014 года там вели добычу несколько украинских стационарных газовых платформ и передвижных самоподъемных буровых установок. Однако в 2014 году после аннексии Крыма Россия присвоила "Черноморнефтегазу" и его имущество, в том числе буровые платформы.

Оккупанты использовали вышки в качестве плацдарма для контроля за передвижением любых объектов в воде, под водой и в воздухе. В частности, радиотехнические системы были установлены врагом на самоподъемной буровой установке "Таврида" и морских стационарных платформах МСП-17 месторождения "штормовое", а также на МСП-4 месторождения "Голицкое".

Вышки Бойко - что известно

Россия в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения с помощью радиотехнической разведки.

В июне 2022 года стало известно, что по буровым установкам "Черноморнефтегаза" нанесен удар.

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