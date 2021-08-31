Один из потерпевших скончался на месте происшествия.

Сегодня в селе Фонтанка Одесской области при установке кондиционера сорвались с высоты 3-го этажа и погибли двое рабочих.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось на улице Дружбы народов.

В частности, двое мужчин устанавливали кондиционер на 3-м этаже дома, но внезапно упали вниз вместе с ним. Один из потерпевших скончался на месте происшествия. Второй, получивший тяжелые травмы (головы, позвоночника), был доставлен в Одесскую областную клиническую больницу, в реанимации которой через некоторое время умер.

На месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

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Автор: Лариса Козовая