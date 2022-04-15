Основные мероприятия по разминированию населенных пунктов, дорог местные власти планируют до конца мая.

Председатель Киевской ОГА Александр Павлюк предупредил, что разминирование всей территории области может занять до года.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Павлюк напомнил, что основные мероприятия по разминированию населенных пунктов, дорог местные власти планируют до конца мая. Тогда же планируют полностью восстановить водо-, газо- и электроснабжение.

"По остальной территории срок большой - возможно, до года. Потому что это 743 тысячи км, где предусматривается возможность опасных объектов. На данный момент мы разминировали примерно 1200 га", - отметил он.

Председатель ОВА также отметил, что автомобильные дороги на Киевщине очищены от мусора и осколков.

"В течение недели - двух возле каждого из разрушенных мостов будет стоять переправа, которая позволит переместиться на тот или иной берег", - прогнозирует он.

Как писал УНИАН, ранее Александр Павлюк извещал, что конец мая - это более или менее реальная дата, когда люди смогут возвращаться в освобожденные районы Киевщины.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщал, что ежедневно в столицу возвращается несколько десятков тысяч жителей, которые перед тем эвакуировались или вынужденно уехали. Из-за этого осложняется дорожное движение.

В Минобороны говорят, что возвращаться в столицу еще рано - из-за возможных ракетных обстрелов.

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