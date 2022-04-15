Председатель Киевской ОГА Александр Павлюк предупредил, что разминирование всей территории области может занять до года.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
Павлюк напомнил, что основные мероприятия по разминированию населенных пунктов, дорог местные власти планируют до конца мая. Тогда же планируют полностью восстановить водо-, газо- и электроснабжение.
"По остальной территории срок большой - возможно, до года. Потому что это 743 тысячи км, где предусматривается возможность опасных объектов. На данный момент мы разминировали примерно 1200 га", - отметил он.
Председатель ОВА также отметил, что автомобильные дороги на Киевщине очищены от мусора и осколков.
"В течение недели - двух возле каждого из разрушенных мостов будет стоять переправа, которая позволит переместиться на тот или иной берег", - прогнозирует он.
Как писал УНИАН, ранее Александр Павлюк извещал, что конец мая - это более или менее реальная дата, когда люди смогут возвращаться в освобожденные районы Киевщины.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщал, что ежедневно в столицу возвращается несколько десятков тысяч жителей, которые перед тем эвакуировались или вынужденно уехали. Из-за этого осложняется дорожное движение.
В Минобороны говорят, что возвращаться в столицу еще рано - из-за возможных ракетных обстрелов.