Также восстановлено электроснабжение на 100% территории области / фото facebook.com/pressjfo.news

Полностью завершено разминирование Киевской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

"Полностью завершено разминирование Киевской области. Также восстановлено электроснабжение на 100% территории области. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60", - сообщил он. По его словам, к восстановительным работам было привлечено более тысячи работников из разных регионов Украины.

Тимошенко отметил, что село Мощун сильно пострадало в результате боевых действий и "понемногу приходит в себя". По его словам, уже восстановлено транспортное сообщение с Киевом. "Но главное - это восстановление жилья. Сейчас определена дорожная карта по работе над генеральным планом населенного пункта, готовятся документы для его обнародования и проведения общественного обсуждения", - добавил он.

Тимошенко рассказал, что в селе Андреевка Макаровского района на Киевщине уже начат текущий ремонт крыш в 50 частных домах. Он добавил, что также здесь восстановлено газо - и электроснабжение, частично есть связь и интернет. По его словам, территорию полностью очистили от завалов, а технику убрали с дорог.

Тимошенко отметил, что в Мотыжине от вражеского снаряда пострадал лицей, который работал более 50 лет. "Планируется восстановить заведение до первого сентября", - подчеркнул он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Движение транспорта в Киеве и области было полностью остановлено.

4 апреля 2022 года метрополитен Киева возобновил сообщение через Южный мост.

По состоянию на 1 мая 2022 года в Киевской области уже возобновили работу 223 пригородных и междугородних автобусных маршрута общего пользования.

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