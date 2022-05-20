Идут работы над генеральным планом по восстановлению села Мощун, которое сильно пострадало от российских оккупантов.

Полностью завершено разминирование Киевской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

"Полностью завершено разминирование Киевской области. Также восстановлено электроснабжение на 100% территории области. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60", - сообщил он. По его словам, к восстановительным работам было привлечено более тысячи работников из разных регионов Украины.

Тимошенко отметил, что село Мощун сильно пострадало в результате боевых действий и "понемногу приходит в себя". По его словам, уже восстановлено транспортное сообщение с Киевом. "Но главное - это восстановление жилья. Сейчас определена дорожная карта по работе над генеральным планом населенного пункта, готовятся документы для его обнародования и проведения общественного обсуждения", - добавил он.

Тимошенко рассказал, что в селе Андреевка Макаровского района на Киевщине уже начат текущий ремонт крыш в 50 частных домах. Он добавил, что также здесь восстановлено газо - и электроснабжение, частично есть связь и интернет. По его словам, территорию полностью очистили от завалов, а технику убрали с дорог.

Тимошенко отметил, что в Мотыжине от вражеского снаряда пострадал лицей, который работал более 50 лет. "Планируется восстановить заведение до первого сентября", - подчеркнул он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Движение транспорта в Киеве и области было полностью остановлено.

4 апреля 2022 года метрополитен Киева возобновил сообщение через Южный мост.

По состоянию на 1 мая 2022 года в Киевской области уже возобновили работу 223 пригородных и междугородних автобусных маршрута общего пользования.

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