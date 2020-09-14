Юрий Береза получил забой костей носа.

В Днепропетровской области бывший депутат Верховной Рады, участник АТО Юрий Береза получил телесные повреждения, вмешавшись с инцидент с кражей гусей.

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Как сообщает «Днепр оперативный», к Березе обратился за помощью местный житель. Он сообщил, что неизвестный на черном авто похитил у него 4 гусей. Бывший депутат решил помочь.

Вскоре они заметили в селе Чумаки автомобиль «Mazda-3» черного цвета, там же был и владелец иномарки. Выяснилось, что в багажнике авто лежали 4 тушки гусей.

Между Березой и владельцем иномарки возникла словесная перепалка. В конце-концов, последний ударил бывшего депутата в лицо.

Береза получил забой костей носа. Отмечается, что полиция проинформирована о ситуации, но мера пресечения владельцу «Мазды» не избиралась.

Кто такой Юрий Береза

Юрий Береза – бывший военный, предприниматель, депутат Верховной Рады VIII созыва. В 2014 году командовал добровольческим полком МВД «Днепр-1» в зоне АТО.

На парламентских выборах 2014 года был избран народным депутатом по списку «Народного фронта».

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Автор: Дмитрий Захаров