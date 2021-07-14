Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

На Черниговщине пассажирский поезд сообщением "Чернигов-Ивано-Франковск" сбил мужчину, в результате чего движение через станцию "Колычевка" приостановлено.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Сегодня в 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением "Чернигов-Ивано-Франковск" сбил человека", - проинформировали в ведомстве.

Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд.

Отмечается, что на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

В ведомстве добавили, что до завершения проведения следственных действий на месте происшествия движение поездов на этом участке приостановлено.

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Когда спасатели достали тело из реки, нашли у него рюкзак, заполненный камнями.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Одессе на пляже "Аркадия" утонул мужчина. В процессе опроса свидетелей установлено, что у потерпевшего, 1970 г .н., были признаки алкогольного опьянения.

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Автор: Светлана Макринская