Действиям правоохранителей, допустивших побег, дадут правовую оценку.

Полицейские на Закарпатье задержали двух злоумышленников, которые сбежали из-под стражи этой ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Закарпатской области.

"В результате успешно проведенной спецоперации оперативники уголовного розыска полиции Закарпатья задержали злоумышленников. Сейчас с ними проводят первоочередные следственные действия. Произошедшее квалифицировали по ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины, то есть - побег из-под стражи, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с применением насилия или угрозой его применения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, собирают материалы для передачи Госбюро расследований для предоставления правовой оценки относительно действий правоохранителей, которые несли службу той ночью.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 февраля, около 00:30 ночи двое злоумышленников совершили побег из изолятора временного содержания. Один из них подозревается в сбыте наркотиков, другой – причастен к разбойному нападению.

Злоумышленники избили дежурного и конвоира, один из правоохранителей находится в больнице.

По тревоге был поднят весь личный состав полиции, на поиски беглецов ориентировали все полицейские наряды в регионе.

Ранее УНИАН писал, как в Дании осужденный за убийство журналистки изобретатель попытался сбежать из тюрьмы.

А в Бразилии умер наркоторговец, который пытался сбежать из тюрьмы под видом своей дочери.

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