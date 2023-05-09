Мужчина задохнулся в земле. Его тело нашли через шесть суток.

В Одесской области задержали группу мужчин, подозреваемых в причастности к убийству 36-летнего жителя Измаила.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, в правоохранительные органы 30 апреля обратилась 54-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее 36-летний сын исчез - перестал появляться дома и не отвечает на телефонные звонки.

Оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и допросив родственников и знакомых пропавшего, установили события последних дней его жизни.

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Оказалось, что пропавший поссорился с 50-летним соседом, у которого дома они вместе употребляли спиртное.

"Затаив обиду на гостя, хозяин дома решил проучить молодого человека. С 27-летним сыном и двумя знакомыми в возрасте 34 и 38 лет он приехал вечером на автомобиле к соседу. Заставил его сесть в салон и поехал в лесополосу возле села Броска. Выкопав яму и заставив пострадавшего в нее спуститься, мужчины закопали его заживо", - рассказали в управлении.

После этого вся компания покинула место преступления. Погибшего правоохранители обнаружили спустя шесть дней. Он задохнулся в земле.

Фигурантам сообщили о подозрении: двум мужчинам, непосредственно закопавшим жертву, по ч. 2 ст. 115 УК Украины, двум другим – в сокрытии тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК).

Подозреваемым в убийстве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а подозреваемым в сокрытии преступления – домашний арест.

Местные жители сообщают, что убитый – житель Измаила Игорь Удовенко, которого, по некоторым данным, заставили копать себе могилу.

Другие инциденты в Одесской области

Вечером 5 мая в Одессе в результате падения с балкона на пятом этаже дома погиб 2-летний мальчик.

По предварительной информации, когда отец отошел ненадолго в комнату, малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, оперся на москитную сетку и выпал. От полученных травм мальчик скончался на месте.

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