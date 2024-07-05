Мужчине посоветовали это в анонимных телеграм-каналах.

Мужчина, который пытался незаконно попасть в Польшу, спрыгнул с поезда, сломав ногу и разбив голову.

Как сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины, травмированного мужчину со сломанной ногой и разбитой головой, который лежал возле железнодорожного пути в 2 километрах от границы с Польшей, спасли пограничники.

Мужчина рассказал, что в одном из анонимных Telegram-каналов ему посоветовали спрыгнуть с поезда Киев-Чоп. Ему оказали помощь и привлекли к административной ответственности.

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"А чтобы незаконно пересечь границу запасся туристическим снаряжением - спальником, карематом, треккинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой. Зато "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники", - говорится в сообщении.

Пересечение границы во время войны

В мае пограничники сообщали, что за время полномасштабной войны обнаружили 35 тел украинцев, погибших при попытке пересечь границу. 28 из них нашли на реке Тиса.

По данным Национальной полиции, до 18 мая за незаконные схемы выезда платили около 4-5 тысяч долларов, но после принятия новых правил мобилизации эта плата может достигать и 20 тысяч долларов.

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