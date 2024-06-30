Каждый заплатил за "путешествие" от 3 до 12 тысяч долларов.

За 200 метров до границы с Венгрией пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, пассажиры пытались незаконно выехать за границу, заплатив за "путешествие" от 3 до 12 тысяч долларов.

Микроавтобус "Фольксваген" с мужчинами заметил пограничный наряд во время скрытого патрулирования границы. На задержание транспортного средства выдвинулась группа реагирования.

Для составления админпротоколов задержанных доставили в пограничное подразделение, устанавливается круг всех причастных.

Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных админправонарушениях задержанных доставили в пограничное подразделение.

По выявлению признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Другие инциденты с уклонистами

Как сообщал УНИАН, на днях в Одесской области правоохранительные органы помешали рекордному количеству уклонистов пересечь границу. Речь шла о сотне нарушителей-"туристов". Чтобы незаконно попасть за границу каждый из них заплатил мошенникам от 5 до 18,5 тысяч долларов.

В ГБР сообщили, что разоблачена группировка, которая организовала масштабную схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В ее состав входил правоохранитель, который консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе.

21 июня 2024 года работники ГБР задокументировали попытку переправки через государственную границу около 100 человек. В частности, были остановлены четыре микроавтобуса с 47 мужчинами. Другие 53 не успели добраться до "точки сбора".

При этом, только на этой партии уклонистов дельцы рассчитывали заработать около 1 млн долларов.

Организатору и правоохранителю избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога: организатору - 13,6 млн грн, правоохранителю - 3 млн грн.

Также, всем задержанным уклонистам старше 25 лет выписаны протоколы и доставлены в РТЦК.

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