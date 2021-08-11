Пострадавший уверяет, что предприимчивый бывший мэр вырвал 127 луковиц и несколько головок капусты.

Бывшего городского главу Черткова Тернопольской области Михаила Вербицкого обвинили в краже овощей. Пострадавший мужчина сообщил, что экс-мэр сорвал на его огороде лук и капусту.

Об этом рассказал местный житель и владелец огорода Роман Коцюбович в Facebook.

По его словам, 4 августа он приехал на свой огород за овощами, где застал незваного гостя. Мужчина вызвал на место происшествия правоохранителей.

"Несмотря на дождь, ко мне на огород, который находится за городом на территории бывшего локатора, посетил автомобили "Нива" незваный гость, а именно экс-мэр города Черткова Вербицкий Михаил Владимирович. Он без моего ведома и согласия вырвал себе лука 127 штук и несколько головок капусты", - пожаловался пострадавший владелец огорода.

В багажнике машины видно несколько головок капусты и картошка.

В комментарии ZAXID.NET полиция Тернопольской области подтвердила, что инцидент действительно был.

"В отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина оборвал лук и капусту с чужого участка. Правоохранители, которые выезжали на место, опросили этого человека. Он дал объяснение, что просто перепутал свой огород с чужим", - сообщили правоохранители.

Данный факт зарегистрирован в едином журнале о совершении правонарушений. Проводится проверка.

Как ранее сообщал УНИАН, продавщица одного из рынков в Запорожье, которая "освежала" овощи водой изо рта, больше не появляется на рынке.

После того как ролик разошелся в СМИ, продавщица перестала появляться на работе, и сейчас ее прилавок пустует.

Автор: Анастасия Горбачева