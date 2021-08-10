Родители тем временем разыскивали сына, поскольку о своем намерении тот никому не рассказал.

В Тернопольской области полиция остановила малолетнего велосипедиста, который по международной трассе с интенсивным движением ехал навещать бабушку в больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области, 9-летнего мальчика обнаружили сегодня на трассе М-09 "Тернополь – Львов – Рава-Русская" около 11:00.

Экипаж патрульных остановился и поинтересовался у ребенка, что он делает на велосипеде сам на дороге с интенсивным движением.

Читайте такжеВ Одессе чудом спасли утонувшую восьмилетнюю девочку – откачивали 15 минут (видео)Мальчик объяснил, что едет к своей бабушке в больницу, чтобы ее проведать. Родителей о своем намерении он не предупредил.

Полицейские расспросили данные у ребенка и связались с родителями.

"Взволнованный отец, прибыв на место происшествия, рассказал патрульным, что уже искал своего сына и даже подумать не мог, что тот решил поехать на расстояние более 15 километров по трассе с интенсивным движением", - говорится в сообщении.

Инспекторы провели профилактическую беседу с родителями относительно выполнения ими своих обязанностей.

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Автор: Григорий Бондарь