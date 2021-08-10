Коллеги продавщицы говорят, что после инцидента у женщины пошатнулось здоровье, и она очень сильно переживает.

Продавщица одного из рынков в Запорожье, которая "освежала" овощи водой изо рта, больше не появляется на рынке.

Об этом сообщает местное издание MV.org.ua.

После того, как ролик разошелся в СМИ, продавщица перестала появляться на работе, и сейчас ее прилавок пустует.

Коллеги говорят, что после инцидента у женщины пошатнулось здоровье, и она очень сильно переживает.

"Методы работы торговки шокировали не только покупателей, но и других продавцов. Ведь неизвестно, чем она могла болеть и какую инфекцию со слюней могла передать", - говорится в сообщении.

В лабораторно-санитарно-ветеринарной экспертизе говорят, что рынок стихийный и оплёванные огурцы никто не проверял, а у продавца даже нет санитарной книжки.

Врачи-инфекционисты после увиденного видео, говорят, что это нарушение санитарно-гигиенических норм, так как женщина через слюну могла передать свои болезни.

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Автор: Денис Прядко