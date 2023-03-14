Полковник за свои "услуги" брал 9 тыс. долларов.

Государственное бюро расследований задержало чиновника Министерства обороны Украины, который за взятки переправлял военнообязанных за границу.

"Работники ГБР задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины во время получения им взятки в сумме 9 тыс. долларов. Должностному лицу сообщено о подозрении в незаконном оформлении документов о снятии военнообязанного с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу", – сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что полковник Минобороны Украины за свои "услуги" брал 9 тыс. долларов. За эти деньги чиновник готовил заключение военно-больничной комиссии о непригодности к военной службе.

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Так, чиновник был задержан сотрудниками ГБР совместно с СБУ во время передачи документов и получения денег от одного из военнообязанных.

"В ходе досудебного расследования был проведен ряд обысков. По месту жительства подозреваемого изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей, оружие без разрешительных документов и деньги в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

Чиновник подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до девяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Досудебное расследование продолжается. Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Деятельность ГБР: громкие дела

11 марта в сети появилось видео, на котором командир избил солдата-срочника в одной из воинских частей Житомирской области. По факту этого инцидента Государственное бюро расследований начало досудебное расследование.

В феврале 2023 года в Днепропетровской области правоохранители СБУ и ГБР разоблачили наркогруппировку, ежемесячная прибыль которой составляла 12 млн гривен. Чтобы легализовать средства, организатор вкладывал их в собственный комплекс во Львовской области.

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