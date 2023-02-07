В доме, где был штаб российских военных, найден тайник с тайной документацией 138-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Государственное бюро расследований идентифицировало 46 российских артиллеристов, которые обстреливали Харьков.

"Сотрудники ГБР, во время проведения стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковщины, нашли скрытые российские документы, по которым удалось идентифицировать российских артиллеристов, обстреливавших Харьков из дальнобойной артиллерии", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

Отмечается, что в одном из домов, где был штаб российских военных, найден тайник с секретной документацией 138-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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"Документы указывают, что именно это подразделение в начале вторжения был переброшен с полигона Курской области для продвижения на Харьков. Военнослужащие этой бригады, половина из которых срочники, в июне-августе 2022 года расстреливали Харьков, в частности жилой массив Северная Салтовка в Киевском районе. Для обстрелов использовались системы залпового огня "Град", 152-мм самоходные установки "Акация" и другая дальнобойная артиллерия", - сообщает ГБР.

В сообщении сказано, что благодаря найденным документам удалось полностью идентифицировать 46 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады ВС РФ, номера оружия, которая за ними была закреплена, рапорты и много другой, полезной для следствия информации.

В ГБР отмечают, что все найденные документы в соответствии с действующим законодательством переданы в СБУ для дальнейшего изучения.

Ситуация в Харькове - что известно

29 января 2023 года россияне обстреляли Харьков ракетой С-300. Под ударом оказался Киевский район города.

5 февраля российские захватчики снова ударили по Харькову и попали в центральную часть города. Харьковская областная прокуратура сообщила, что одна из российских ракет попала в пятиэтажное здание вуза, а другая - упала возле жилого дома.

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