В Одесской области сотрудника миграционной службы и его сообщников уличили в незаконной переправке уклонистов через госграницу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Отмечается, что сотруднику одного из отделов ГУ ГМС в Одесской области и его двум сообщникам сообщили о подозрении по факту незаконной переправки людей через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
По данным следствия, служащий организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он привлек еще двух знакомых, которые подыскивали желающих выехать в сторону Молдовы и обеспечивали трансфер в один из пунктов пропуска в Одесской области. Стоимость таких услуг дельцы оценивали в 6 тыс. долл. с одного военнообязанного.
Сотруднику Государственной миграционной службы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, в отношении двух других подозреваемых - вопрос решается.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области нейтрализовали сеть интернет-агентов РФ и задержали сообщницу оккупантов.
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