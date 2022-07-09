Стоимость таких услуг мужчина и его сообщники оценивали в 6 тыс. долл. с одного военнообязанного.

В Одесской области сотрудника миграционной службы и его сообщников уличили в незаконной переправке уклонистов через госграницу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что сотруднику одного из отделов ГУ ГМС в Одесской области и его двум сообщникам сообщили о подозрении по факту незаконной переправки людей через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, служащий организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он привлек еще двух знакомых, которые подыскивали желающих выехать в сторону Молдовы и обеспечивали трансфер в один из пунктов пропуска в Одесской области. Стоимость таких услуг дельцы оценивали в 6 тыс. долл. с одного военнообязанного.

Сотруднику Государственной миграционной службы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, в отношении двух других подозреваемых - вопрос решается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области нейтрализовали сеть интернет-агентов РФ и задержали сообщницу оккупантов.

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