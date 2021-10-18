Мужчина ходил по двору с гранатой без чеки, и приставив к голове пистолет.

В Одесской области полиция начала расследование по факту самоубийства мужчины, взорвавшего себя гранатой.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня ночью в правоохранительные органы поступил вызов жителя села Усатово, который угрожал совершить самоубийство.

Мужчина ходил по двору с пистолетом – в одной руке, и гранатой – в другой. Он ходил по двору с гранатой без чеки, и приставлял к своей голове пистолет, предупреждая, что убьет себя. При этом, мужчина вел себя неадекватно, кричал, что жизнь его кончена, что "все плохо".

На место происшествия оперативно прибыли представители различных подразделений полиции во главе с начальником регионального главка Нацполиции Николаем Семенишиным, который лично просил 62-летнего мужчину не предпринимать необдуманных шагов. В частности, насколько было возможно, приблизился к нему, и предложил передать ему в руки хотя бы гранату, но пенсионер отказался. На обещания Семенишина оказать ему всю необходимую помощь он также не реагировал. В общей сложности, переговоры с мужчиной велись более 3 часов.

Читайте такжеВ Одессе женщина тяжело ранила ножом ревнивого мужа"Многочасовые переговоры и попытки правоохранителей предотвратить беду результата не дали. Объясняя свои действия проблемами в жизни, мужчина поджег свой дом, а затем и сам погиб от взрыва гранаты, которую привел в действие в горящем жилище", - рассказали в управлении.

В дальнейшем, во время неотложного обыска в домовладении погибшего работники полиции обнаружили два пистолета, заряженное патронами автоматическое оружие и остатки гранаты РГД-5. Все это, а также тело погибшего направили на экспертизу. Сейчас происхождения оружия и боеприпасов устанавливается.

Следователи квалифицировали событие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина после ссоры поджег автобус и грузовик односельчанина.

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Автор: Лариса Козовая