Злоумышленнику грозит десять лет тюрьмы.

В Одесской области мужчина поджег автобус и грузовик односельчанина, которому решил отомстить.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о том, что неизвестный поджег припаркованные возле двора транспортные средства, в правоохранительные органы сообщил их владелец. Преступление совершено на территории Успеновской территориальной громады.

В ходе оперативно-следственных действий установлено, что подозреваемый – 32-летний местный житель, который поджег автобус и грузовик односельчанина.

Как выяснилось, между 35-летним потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт.

Читайте такжеВ Николаеве мужчина напал с ножом на сотрудника полиции охраны (фото)"Таким образом, мужчина отомстил владельцу транспортных средств", - рассказали в главке.

Мужчине объявили подозрение в умышленном уничтожении имущества путем поджога.

В рамках производства, начатого по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина поссорился с бывшей женой и поджег дверь в ее квартиру.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Лариса Козовая