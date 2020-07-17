Жители спального района Киева пожаловались на "педофила в парке" - в полиции дали неожиданный ответ

Правоохранители заявили, что взяли мужчину "на карандаш".

Жители Дарницкого района Киева пожаловались на присутствие в одном из парков якобы педофила, который пристает к детям.

Соответствующее сообщение появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По словам автора публикации, инцидент произошел в Парке воинов-интернационалистов.

"Мы вечером встречаемся с друзьями в парке интернационалистов (мама и сын 13 лет). Её сын первый пришёл в парк и ждал нас (мы с мамой пошли в магазин за вкусняхами). Ребёнок пришёл в парк, постелил покрывало и ждал. Человек, который на фото, начал к нему приставать. Сначала спрашивал "как зовут", а потом приглашал к себе домой. Ребёнок испугался - сразу схватил вещи и побежал к нам на встречу. Когда мы подошли все вместе - он сидел там же. Мы вызвали полицию и написали заявление. Его задержали и увезли в отделение", - написала женщина, призвав всех быть осторожными и следить за своим детьми.

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Впрочем, в полиции в комментарии ТСН.uа рассказали, что у них нет никаких доказательств, что мужчина – педофил. Выяснилось, что он был пьян и подходил чуть ли не к каждому отдыхающему в парке, чтобы поговорить.

"У полиции нет никаких доказательств, что это педофил. Мы его проверили - никакой склонности к педофилии у него не выявили. Это просто был пьяный мужчина, которому, так сказать, захотелось поговорить. Лез общаться с прохожими. Но мы взяли его "на карандаш", - сообщил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Евгений Ласкин.

Как сообщал УНИАН, в Одессе осудили мужчину, насиловавшего малолетнюю дочь и пасынка.

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