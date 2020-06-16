В Одессе осужден мужчина, насиловавший малолетнюю дочь и пасынка

Мужчину, насиловавшего детей несколько лет, приговорили к 13,5 годам лишения свободы.

В Одессе осужден мужчина, насиловавший в течение нескольких лет свою малолетнюю дочь и пасынка.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в июне принял Суворовский районный суд Одессы.

Судом установлено, что обвиняемый различными способами насиловал детей с 2015 года по 20 февраля 2019 года. Он делал это, когда его супруга (мать детей) отсутствовала дома.

В частности, мальчика он насиловал анальным и оральным способом, впервые это произошло, когда ребенку было 5 лет. При этом, как выяснилось, злоумышленник показывал пасынку видеозаписи порнографического характера, во время насилия завязывал ему глаза, и запрещал говорить о происходящем матери.

Установлено, что также мужчина совершал развратные действия по отношению к своей 6-летней дочери - обнажал в ее присутствии половые органы, насиловал орально и пр.

В феврале 2019 годаон изнасиловал девочку, нанеся телесные повреждения (ссадины и пр.). Увидев это, мальчик позвонил матери и рассказал о случившемся, после чего женщина обратилась в полицию.

Обвиняемый свою вину в суде не признал, заявив, что с женой они часто ругались, в основном, на почве отсутствия у него работы. Поэтому, как он утверждает, супруга его оговорила.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и развращении несовершеннолетних (ч. 4 ст. 152 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса) и приговорил к 13,5 годам лишения свободы.

Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу детей по 150 тыс. грн в качестве возмещения морального ущерба.

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