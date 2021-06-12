После падения мужчина сообщил жене, что чувствует себя хорошо.

Пассажир поезда № 358 "Рахов – Киев" упал в ночь на 12 июня с верхней полки, а утром скоропостижно скончался. Причины смерти мужчины выясняют.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По предварительной информации пассажир около трех часов ночи упал с верхней полки.

После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Однако под утро ему стало хуже, и бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию в Фастове.

Читайте такжеПод Житомиром нашли мертвого младенца: полиция устанавливает вину матери (видео)Но медикам не удалось спасти пострадавшего, по приезду они констатировали смерть пассажира, ушибов на теле работники экстренной службы не обнаружили.

Компания-перевозчик отмечает, что полка была обустроена ремнями безопасности, однако мужчина ими не воспользовался.

Укрзализныця призывает пассажиров неукоснительно соблюдать правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта. Также просит граждан во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные поручни.

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Автор: Яна Ставская