По словам очевидцев, во время игры в баскетбол подросток упал и начал задыхаться.

Народный артист Украины, депутат Одесского городского совета (фракция "Слуга народа") Олег Филимонов рассказал новые подробности о смерти своего внука - 15-летнего Эвана Григора. 30 мая подросток скончался на спортивной площадке в Одессе.

По словам Филимонова, парень никогда не жаловался на здоровье, а смерть была мгновенной: возможно, его убил оторвавшийся тромб, сообщает "Сегодня".

"Сейчас идет вскрытие. Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила мгновенно. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому что был высоким", - сказал артист.

Полиция тем временем начала расследование внезапной смерти внука Филимонова.

"По словам очевидцев, во время игры в баскетбол подросток упал и начал задыхаться. Врачи "скорой", которых они вызвали, пытались реанимировать парня, но безрезультатно", - сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство - с пометкой "естественная смерть". Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

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Вчера, 30 мая депутат Одесского городского совета (фракция "Слуга народа"), народный артист Украины Олег Филимонов сообщил, что внезапно умер его 15-летний внук Эван Григор.

По словам Филимонова, парень играл в баскетбол на площадке с друзьями, упал и умер. "Скорая" пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. "Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - рассказал артист.

Очевидцы сообщали, что трагедия произошла в Киевском районе Одессы на проспекте Академика Глушко. Парень играл в баскетбол возле школы №84. Потом отошел отдохнуть, но внезапно упал на землю.

На видео с места смерти внука Филимонова видно, как медик оказывает первую помощь парню на спортивной площадке.

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Авторы: Лариса Козовая, Катерина Комолова