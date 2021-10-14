Мать ребенка рассказала: пока занималась делами, сын исчез.

В Одесской области полицейские за два часа разыскали в лесу пропавшего двухлетнего мальчика.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, для поисков ребенка был задействован личный состав территориальных подразделений полиции и спасателей, присоединились к ним и местные жители и охотники.

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"Малыша нашли на расстоянии около километра от дома в лесу. Он был немного напуган, но, к счастью, не пострадал и не получил переохлаждение. Поисковая операция продолжалась в течение двух часов", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, сообщение о пропаже двухлетнего Валерчика поступило в правоохранительные органы около шестнадцати часов. Мать ребенка объяснила: пока занималась делами, сын исчез.

Поисковая операция продолжалась в течение двух часов. Были осмотрены хозяйственные постройки на территории домовладения, поскольку дом расположен вплотную к лесному массиву, прочесывали и его, пытаясь разыскать мальчика до наступления темноты.

Убийство 10-летней девочки на Закарпатье: подробности

О смерти 10-летней девочки в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района Закарпатской области стало известно 3 октября.

В полицию обратился 34-летний житель села и сообщил, что накануне вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни.

После проведения следственных действий правоохранители установили, что на момент совершения преступления в доме находилась мать погибшей девочки. Женщина не предприняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, который находился в опасном для жизни состоянии, без помощи.

Полиция открыла уголовные производства по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и по ч. 3 ст. 135 УК (Оставление в опасности, повлекшее смерть лица).

Автор: Татьяна Герасименко