Тело женщины нашли после "сигнала" от соседки, выяснили журналисты.

В селе Заря, которое находится под городом Ривне, в одном из домов в квартире, расположенной на третьем этаже, нашли повешенной женщину. Правоохранители также обнаружили три предсмертные записки.

Обнаружена мертвой 41-летняя мать троих детей, которая жила сама и злоупотребляла алкоголем, пишет rivne1.tv со ссылкой на сведения полиции.

Женщину нашли повешенной после того, как ее соседка позвонила в полицию. Соседка сообщила, что женщина долго находилась на балконе в одном положении.

На теле женщины не обнаружены признаки насильственной смерти. Его уже отправили на экспертизу.

Правоохранители поделились, что женщина развелась с мужем, и самый маленький ребенок живет с ним.

Село Заря находится приблизительно в 24 километрах от города Ривне. По результатам переписи населения, проведенной в 2001 году, в селе проживали 5 080 человек, сообщает Википедия.

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Автор: Екатерина Присяжнюк