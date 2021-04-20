В пригороде Одессы обнаружены останки повешенной на дереве женщины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
Отмечается, что в конце прошлой недели возле села Алтестово обнаружен висящим на дереве женский труп. Тело скелетировано, на нем – остатки одежды.
"Полицией обнаружен труп, вернее, уже почти скелет, с остатками одежды. Предварительно, это женщина, которая была в розыске с прошлого лета", - пишут местные жители.
Кроме того, один из местных Telegram-каналов сообщил, что личность женщины установлена. Это женщина, 1969 года рождения, которая еще 15 июля 2020 года сбежала из расположенной в Одессе психиатрической лечебницы. Врач отпустил пациентку в магазин, откуда она не вернулась, об исчезновении матери в правоохранительные органы сообщил ее сын.
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В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области эту информации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.
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