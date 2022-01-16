Мама 14-летнего парня говорит, что над ее сыном жестоко поиздевалась местная компания.

В Запорожской области полиция расследует дело о пытках группой подростков несовершеннолетнего. По словам матери 14-летнего Егора, который пострадал от издевательств, его, в частности, заставляли глотать зажженные сигареты и обливали раздетого на улице холодной водой.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Запорожской области, вчера около 23:40 в отдел полиции №6 Запорожского районного управления поступило сообщение от матери 14-летнего подростка о том, что над ее сыном издевались сверстники.

Предварительно установлено, что вечером 15 января группа несовершеннолетних - шесть человек в возрасте от 12 до 15 лет - пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из них в поселке городского типа Кушугум. Там они били парня, унижали и всячески издевались.

В полиции отметили, что родственники начали искать парня самостоятельно, потому что мобильный был выключен, а его уже несколько часов не было дома.

Личности всех шестерых злоумышленников установлены, правоохранители доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей.

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Как рассказала изданию "061.ua" мама 14-летнего Егора, бывшие одноклассники жестоко издевались над ее сыном: били, тушили об него окурки, поливали холодной водой, раздели и вывели на улицу.

"Ему позвонила девочка, и он пошел на встречу. Я его нашла около 18:00. У него отобрали телефон. Он не пришел домой, и я начала звонить ему, но его телефон был отключен. Потом я нашла его старый телефон и начала обзванивать всех, кто есть в записной книжке. Мне сказали, что видели его со Славиком. Нашла маму этого мальчика, и нам сказали адрес, по которому он проживает. Не знаю, что они с ним сделали бы, если бы я не приехала. Было 7 человек. И мальчики, и девочки. Мне его вывели. Придумали сказку, что его нашли... На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать подожженные сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги из него выбивали", - рассказала мама пострадавшего.

Она говорит, что вызвала "скорую" и полицию, которые приехали оперативно.

Как сообщал УНИАН, ранее изувеченный мальчик из Черкасс умер в больнице после пыток. 7-летнего Андрея госпитализировали с ужасными травмами и повреждениями. Ребенок находился в терминальной коме.

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