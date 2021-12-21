Из-за акта вандализма готовится обращение в полицию.

В Тернополе в парке имени Тараса Шевченко неизвестные вандалы забросали яйцами памятник Степану Бандере.

Читайте такжеВо Львове поймали двух вандалов из Донетчины за надписи "За Степана Бендера" на польских могилахОб этом сообщил директор "Объединения парков культуры и отдыха Тернополя" Николай Ткач, передает Общественное.

Сейчас работники коммунальных служб отчищают монумент.

По словам Ткача, из-за акта вандализма готовится обращение в полицию.

"История с вандалами приобрела новое продолжение! На этот раз памятник осквернили яйцами", - сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский. Он также обнародовал фотографии загрязненного памятника на своей странице в Facebook.

Напомним, 14 декабря в Тернополе неизвестный облил краской памятник Степану Бандере. Факт повреждения памятника обнаружили полицейские.

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