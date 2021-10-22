За последние 7 дней песню "Батько наш Бандера" в сети искали жители с разных уголков Украины.

В течение последней недели песню "Батько наш Бандера", которая стала изюминкой украинского TikTok-флешмоба, искали в регионах чаще, чем новый трек российских рэперов Моргенштерна и Slava Marlow.

Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

За последние 7 дней песню "Батько наш Бандера" в Google искали жители с разных уголков Украины.

Хит украинского флешмоба больше всего стал популярен во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской и Волынской областях.

Читайте такжеНазвана дата выхода нового сезона "Декстера" с Майклом Си ХолломВ то же время песню активно ищут в Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской областях и в Киеве.

Запросы в YouTube на "Батько наш Бандера" поступают из Донецкой и Луганской областей.

В последнее время пользователи искали информацию о Бандере и мобильный рингтон "Батько наш Бандера".

Что известно о флешмобе

Накануне Дня защитника и защитницы Украины ряд пророссийских и российских пропагандистских ресурсов опубликовали видео с участием украинских школьников, которые пели на камеры телефонов "Батько наш Бандера".

Под одним из роликом пропагандисты утверждали, что ученики киевской школы таким образом "травили" учительницу, которая показалась им "ватницей".

Вскоре стало известно, что у TikTok появились уже сотни подобных видео от украинских детей под хэштегом "Батько наш Бандера", что разозлило кремлевских пропагандистов в Москве.

Автор: Яна Ставская