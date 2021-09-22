В Офисе президента убеждены, что организаторы покушения на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира не избегут наказания.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в социальной сети Facebook.
"Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застигла президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на произошедшее также скоро будет", - отметил Никифоров.
В то же время пресс-секретарь заявил, что по состоянию на сейчас можно сказать, что "исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не избегут наказания".
"А также, что курс Офиса Президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - добавил Никифоров.
Покушение на Шефира
На первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира совершено нападение, его водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу "Феофания".
Произошла эта ситуация в районе села Лесники вблизи Киева.
Полиция ввела операцию "Ссирена" по области и ищет нападавших.
При совершении покушения на Шефира было выпущено более 10 пуль.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал три ключевых версии покушения на Шефира:
- "русский след";
- месть контрабандистов;
- борьба олигархов.