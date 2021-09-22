Президент Зеленский готовит публичную реакцию из-за совершения покушения на жизнь его первого помощника Сергея Шефира.

В Офисе президента убеждены, что организаторы покушения на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира не избегут наказания.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в социальной сети Facebook.

"Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застигла президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на произошедшее также скоро будет", - отметил Никифоров.

В то же время пресс-секретарь заявил, что по состоянию на сейчас можно сказать, что "исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не избегут наказания".

"А также, что курс Офиса Президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - добавил Никифоров.

Покушение на Шефира

На первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира совершено нападение, его водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу "Феофания".

Произошла эта ситуация в районе села Лесники вблизи Киева.

Полиция ввела операцию "Ссирена" по области и ищет нападавших.

При совершении покушения на Шефира было выпущено более 10 пуль.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал три ключевых версии покушения на Шефира:

"русский след"; месть контрабандистов; борьба олигархов.

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Автор: Виталий Саенко