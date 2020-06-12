Смерть журналистки в Таиланде: правоохранители изменили версию гибели украинки

На теле женщины не обнаружили признаков насильственной смерти.

Полиция Таиланда считает, что причиной смерти украинского журналисты Ольги Фроловой на острове Самуи является самоубийство.

Также отмечается, что муж и бойфренд женщины не причастны к ее смерти, сообщает Khaosod English.

По информации издания, хотя правоохранители сначала подозревали, что Ольга Фролова была убита, а ее тело пытались скрыть, то сейчас они утверждают, что женщина, вероятно, совершила самоубийство.

"Судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти, а следователи нашли вещи, которые женщина оставила в торговом центре до того, как исчезла", - говорится в материале.

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"Нет никаких доказательств нападения, нанесения ударов или асфиксии (удушения), - сказал начальник полиции Бо Пхут Ютана Сирисомбат. Ее парень и бывший муж также сказали, что она страдала глубокую депрессию. Мы считаем, что эти факторы могли привести к самоубийству".

Муж погибшей Дмитрием Фроловым прокомментировал новые данные от местной полиции и сказал, что "сейчас она работает должным образом".

Как сообщает онлайн-платформа ThaiVisa, полиция проанализировала записи камер видеонаблюдения и установила, что оставив арендованный мотоцикл в магазине, Ольга Фролова направилась к лесу. Все это время рядом с ней никого не было.

Однако расследование продолжается, потому что полиция все еще ждет полного отчета о результатах вскрытия тела умершей.

Как сообщал ранее УНИАН, Ольгу Фролову нашли мертвой в лесу на острове Самуи. Ее тело случайно заметил работник гостиницы, который собирал гриб в лесу.

Полиция рассматривала версию совершения убийства Фроловой. Женщину нашли под пальмовыми листьями, правоохранители предполагали, что ее тело пытались скрыть. В то же время известно, что Ольга страдала от биполярного расстройства и была подвержена вспышкам гнева.

Погибшая украинка находилась в 12-летнем браке с Дмитрием Фроловым, с которым вместе воспитывали сына. Однако два месяца назад она оставила мужа, чтобы жить с новым бойфрендом - 47-летним британцем.

Рядом с телом женщины не было мобильного телефона. Полиция прочесывала территорию в границах 100 метров от места, где нашли тело Фроловой, в его поисках.

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