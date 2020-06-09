В Таиланде нашли тело украинской журналистки

Женщину разыскивали около двух недель.

В Таиланде, на острове Самуи, нашли тело пропавшей журналистки из Украины Ольги Фроловой.

Об этом сообщил ее муж Дмитрий Фролов в Facebook.

«Вчера нашли тело. Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок этому. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда достали ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. На теле уже не различимы были татуировки и лицо неузнаваемо. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другое детали свидетельствовали, что это Оля», - написал Дмитрий.

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«Расследование о причине смерти только началось, но, зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь», - отметил муж покойной.

По его словам, перед смертью она закончила писать книгу и назвала ее «Уроборос».

«Книга на украинском. Написано от первого лица. Но это художественная книга. Хотя мысли явно Оли. Думаю, она хотела, чтобы книгу прочло как можно больше людей», - считает Дмитрий.

Как сообщает ТСН, тело 32-летней женщины обнаружили 8 июня в лесу. Сотрудник отеля нашел его в 30 метрах от местной дороги. По оценкам полиции, тело женщины пролежало на месте около 15-17 дней и начало разлагаться. Рядом был найден рюкзак с наличными деньгами, лекарствами, зарядным устройством и наушниками.

По словам мужа умершей, они прожили вместе 12 лет и воспитывали сына. Последние 5 лет семья жила на острове Самуи. Однако два месяца назад Ольга Фролова бросила мужа, забрала сына и уехала жить к своему новому парню-иностранцу. За этот период она несколько раз навещала мужа и иногда оставляла с ним сына. В то же время пара готовилась подать на развод.

Ольга Фролова пропала без вести 25 мая. В полиции обнаружили запись с камеры видеонаблюдения, на котором женщина замечена в день исчезновения.

Сейчас полиция расследует смерть Ольги Фроловой. Ее тело доставили в больницу Бангкока для вскрытия, результаты которого потребуется ждать около двух недель. О смерти женщины сообщили украинскому посольству.

8 июня в полиции заявили, что подозревают, что Фролова была убита. По словам правоохранителей, тело умершей пытались скрыть. Имена подозреваемых не называют.

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