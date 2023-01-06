Город стал центром интенсивных боев и подвергся значительным разрушениям.

Компания Maxar Technologies показала, как выглядит Бахмут Донецкой области со спутника после российских бомбардировок. Для сравнения опубликованы снимки, датированные 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года.

В Twitter Maxar Technologies отмечает, что город стал горячей точкой фронта и подвергся значительным разрушениям из-за бомбардировок российских оккупантов.

"Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами в течение последних 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Бои за Бахмут: главные новости

На протяжении нескольких месяцев Бахмут остается самым горячим участком фронта. Город штурмуют "вагнеровцы", но крепость стоит.

Захватчики несут под Бахмутом огромные потери. Заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко заявил, что потери штурмовых групп оккупантов на том направлении составляют 80%.

Аналитики Институт изучения войны сообщают, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин готовит информационные условия, чтобы обвинить в неудачах под Бахмутом министра обороны РФ Сергея Шойгу и российский ВПК.

В то же время председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60%.

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