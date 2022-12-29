Есть один раненый человек в результате обстрела россиян.

Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области, две ракеты попали в центр для переселенцев, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Четыре ракетных удара по Константиновке нанесли сегодня россияне. Две ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев — именно там есть один раненый. На момент удара там находились 42 человека", - отметил он.

По информации Кириленко, две другие ракеты попали вблизи бывшего кинотеатра и во двор общежития — в зданиях повреждены окна, но никто не пострадал.

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"Не проходит ни дня, чтобы россияне не совершили военного преступления в Донецкой области. Каждый их удар тщательно документируем. За все будут отвечать", - подчеркнул председатель ОВА.

Массированный удар по Украине 29 декабря

Утром 29 декабря российские войска совершили новый массированный обстрел Украины.

Силы ПВО уничтожили 54 из более 69 ракет. Во время воздушной атаки россияне применили по Украине различные типы ракет, в том числе противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Враг нанес новые удары по некоторым объектам генерации и электросети. Отдельно, 40% киевлян остались без света.

Одновременно прогремели вечером новые взрывы в Харькове.

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