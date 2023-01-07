Еще семь граждан получили ранения.

Так называемое "рождественское перемирие" россиян не стало для них поводом прекращать вести огонь по гражданским объектам в Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты убили в регионе двух мирных жителей, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Этими данным поделился глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в официальном Telegram-канале. Он написал: "Россия убивает гражданских! За 6 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Красной Горе. Еще 7 человек в области получили ранения".

Согласно общей статистике, с момента полномасштабного вторжения рашисты убили 1292 человека в Донецкой области. А ранения получили 2823 мирных граждан в регионе. Эти данные приведены без учета Волновахи и Мариуполя, где на текущий момент невозможно установить точное количество жертв.

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Согласно свежим данным от Генштаба, захват региона — это основная цель рашистов на текущий момент.

Одной из самых горячих точек на фронте стал Бахмут. Город-крепость держится уже много месяцев подряд под непрерывными обстрелами и агрессивными, местами самоубийственными штурмами оккупантов. При этом украинские защитники продолжают удерживать населенный пункт титаническими усилиями, чтобы не позволить врагу продвигаться дальше.

Тяжелые сражения также ведутся возле Соледара, Марьинки, Красной Горы, Первомайского и других населенных пунктов в области.

В районе Бахмута и Соледара после наступлений рашистов посадки завалены их трупами. Бойцы ВСУ активно используют в этом секторе дроны для поражения групп противников.

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