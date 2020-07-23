В Харькове мужчина ограбил почту на 30 тысяч гривень, угрожая палкой

Мужчина завладел деньгами, закрыл сотрудников почты в подсобке и скрылся.

В Немышлянском районе Харькова мужчина совершил разбойное нападение на почтовое отделение, украв 30 тысяч гривень.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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23 июля около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и захлопнул вместе с другой сотрудницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся.

Информация внесена в Единый реестр. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 июля возле села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и завладели деньгами в сумме свыше 2,5 млн грн.

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