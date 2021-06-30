В результате наезда авто погибли две девушки в возрасте 16 и 18 лет, одной из них оторвало голову.

В Тернопольской области мужчина, который 15 лет назад сбил насмерть двух девушек и скрывался за границей, сдался полиции.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 29 июня правоохранителям поступило заявление от мужчины, который признался, что 15 лет назад в селе Петриков совершил смертельную аварию и скрылся.

Читайте также"Отлетела на 30 метров": под Полтавой водитель на "зебре" сбил 4-летнюю девочку (фото)Отмечается, что подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Что известно о смертельном ДТП

В октябре 2005 года в селе Петриков вблизи Тернополя автомобиль сбил насмерть двух девушек 16-ти и 18-ти лет. Одной из них от удара оторвало голову. С места происшествия водитель скрылся. Полицейские установили личность подозреваемого и объявили его в розыск.

К аварии был причастен 26-летний мужчина, который работал в налоговой. Впоследствии его объявили в международный розыск.

По факту смертельного ДТП было открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Григорий Бондарь