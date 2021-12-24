Парень признался, что хотел продать мопеды на запчасти.

В центре Одессы злоумышленник в течение дня похитил два мопеда курьеров, когда те ждали заказы для клиентов в заведениях питания.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"В течение дня 21-летний парень похитил со стоянок в Приморском районе два мопеда курьеров. Когда его задержали, он признался, что планировал продать транспорт на запчасти", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее в Днепре курьер отстреливался от клиента после того, как тот напал на него с ножом.

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