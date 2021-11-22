По предварительной информации, между двумя мужчинами завязался конфликт, и недовольный клиент бросился на доставщика.

В Днепре на Запорожском шоссе курьер отстреливался от клиента после того, как тот напал на него с ножом.

Об этой истории пишет "Днепр оперативный", ссылаясь на собственные источники.

Вечером 21 ноября между двумя мужчинами завязался конфликт, и недовольный клиент бросился на курьера с ножом. Тогда доставщик дважды выстрелил из стартового пистолета и бросился бежать.

При этом заказчик с ножом спрятался за машиной курьера и порезал ее шины.

Читайте такжеВ Днепре из памятника Ленину сделали писсуар (фото)Тем временем мимо проезжало авто патрульных полицейских. Местный житель рассказал им, что виновником потасовки был курьер, который по неизвестной причине стал стрелять из пистолета. Однако позднее доставщик сам обратился к правоохранителям и рассказал, что клиент напал на него с ножом.

В присутствии понятых у обоих мужчин забрали и пистолет, и нож. Точные подробности произошедшего будут выяснять следователи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве водитель грубо нарушил ПДД и пытался "поучить" курьера. А неадекватный курьер устроил дебош в аптеке и попал на видео.

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Автор: Катерина Комолова