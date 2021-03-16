Наконец нарушителю удалось обмануть патрульных и убежать.

Патрульные Киева пытались поймать работника курьерской службы за нарушение правил дорожного движения, но длительное преследование для копов закончилось безрезультатно.

Инцидент случился на оживленной Днепровской набережной.

Читайте такжеПод Киевом в огромную дорожную яму установили крест с венком (фото)

Сначала полиция остановила водителя скутера, однако ему удалось освободиться. Он сел на транспорт и убежал. Копы не сдавались и какое-то время преследовали курьера.

На одном из перекрестков мужчину почти удалось схватить, впрочем, нарушитель не растерялся и повернул двухколесник якобы назад.

Озадаченные копы тоже повернули, но не проследили, что курьер их обманул: повернув, мужчина на самом деле просто еще раз объехал колонну автомобилей и уже свободно выехал на дорогу.

На инцидент отреагировал замглавы МИД Антон Геращенко. В Facebook он назвал курьера "злостным нарушителем".

"Ввиду того, что процесс задержания мог привести к ДТП, патрульные приняли решение остановить преследование", – утверждает Геращенко.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская