Патрульные Киева пытались поймать работника курьерской службы за нарушение правил дорожного движения, но длительное преследование для копов закончилось безрезультатно.
Инцидент случился на оживленной Днепровской набережной.
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Сначала полиция остановила водителя скутера, однако ему удалось освободиться. Он сел на транспорт и убежал. Копы не сдавались и какое-то время преследовали курьера.
На одном из перекрестков мужчину почти удалось схватить, впрочем, нарушитель не растерялся и повернул двухколесник якобы назад.
Озадаченные копы тоже повернули, но не проследили, что курьер их обманул: повернув, мужчина на самом деле просто еще раз объехал колонну автомобилей и уже свободно выехал на дорогу.
На инцидент отреагировал замглавы МИД Антон Геращенко. В Facebook он назвал курьера "злостным нарушителем".
"Ввиду того, что процесс задержания мог привести к ДТП, патрульные приняли решение остановить преследование", – утверждает Геращенко.
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