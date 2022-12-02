Во время обыска в епархиях обнаружены пропагандистские "методички" Кремля, "учение о сатанизм" и нацистскую символику.

В Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух скитах УПЦ (МП) на Житомирщине обнаружили лиц, которые использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом.

"Во время мер безопасности в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух скитах на Житомирщине выявлено лиц, находящихся на связи с гражданами РФ. Сейчас эти контакты изучаются сотрудниками СБУ. "Гости" находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом", - говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

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На территории епархий обнаружены склады с прокремлевской литературой, нацистская символика, "учение о сатанизме" и тексты молитв за московского патриарха Кирилла.

Кроме того, в Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдено символику запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.

По данным СБУ, там сохранялись пропагандистские книги российских авторов, которые оправдывают агрессию против Украины и призывают вступать в ряды оккупантов.

На территории Ровенско-Острожской епархии оперативники спецслужбы обнаружили скрытую белорусскую наличность и брошюры, написанные белорусскими и российскими авторами, с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославление "русской земли" и "русских солдат".

В СБУ отмечают, что все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.

Обыски в храмах УПЦ МП - что известно

С 22 ноября сотрудники СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ (МП).

В частности, 1 декабря следователи СБУ сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир".

Президент Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

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