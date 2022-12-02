В Центре подчеркнули, что в храмах УПЦ МП распространяют российскую пропаганду и прикрывают деятельность вражеских спецслужб.

Религиозные организации должны не нарушать права и свободы граждан, не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности.

Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций, объясняя, почему в Украине хотят запретить деятельность УПЦ МП. Там подчеркнули, что УПЦ МП сотрудничала со страной-агрессором.

В частности, в храмах распространялась российская пропаганда и вербовали агентуру. Кроме того, ими прикрывали деятельность вражеских спецслужб.

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Отмечается, что УПЦ МП должна доказать отсутствие у себя церковно-канонической связи с московским патриархатом, который обслуживает агрессивный путинский режим.

"Российские нарекания на "религиозные гонения" в Украине циничны и лицемерны после того, как на подконтрольных Москве территориях годами планомерно уничтожалась украинская церковь", - возмутились в Центре стратегических коммуникаций.

Запрет деятельности УПЦ МП: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, во второй половине ноября, украинские правоохранители начали обследовать религиозные объекты УПЦ МП. Проверки прошли во многих областях — Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской. В результате СБУ выявило пропагандистские материалы и много наличных.

Позже правоохранители вручили подозрение священнику Киево-Печерской Лавры, прославлявший "матушку Русь", и митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП).

1 декабря стало известно, что СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете деятельности в Украине УПЦ (МП).

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