Религиозные организации должны не нарушать права и свободы граждан, не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности.
Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций, объясняя, почему в Украине хотят запретить деятельность УПЦ МП. Там подчеркнули, что УПЦ МП сотрудничала со страной-агрессором.
В частности, в храмах распространялась российская пропаганда и вербовали агентуру. Кроме того, ими прикрывали деятельность вражеских спецслужб.
Отмечается, что УПЦ МП должна доказать отсутствие у себя церковно-канонической связи с московским патриархатом, который обслуживает агрессивный путинский режим.
"Российские нарекания на "религиозные гонения" в Украине циничны и лицемерны после того, как на подконтрольных Москве территориях годами планомерно уничтожалась украинская церковь", - возмутились в Центре стратегических коммуникаций.
Запрет деятельности УПЦ МП: что известно
Как ранее сообщал УНИАН, во второй половине ноября, украинские правоохранители начали обследовать религиозные объекты УПЦ МП. Проверки прошли во многих областях — Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской. В результате СБУ выявило пропагандистские материалы и много наличных.
Позже правоохранители вручили подозрение священнику Киево-Печерской Лавры, прославлявший "матушку Русь", и митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП).
1 декабря стало известно, что СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете деятельности в Украине УПЦ (МП).