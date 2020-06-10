В Одессе обвал жилого дома произошел из-за грунтовых вод, «выдавленных» новостройками - эксперт

Дом начал разрушаться еще год назад. В рухнувшем здании не погибли люди, потому что знали об опасности и вчера успели покинуть квартиры заблаговременно.

Сегодня ночью в Одессе, на ул. Ясной, обвал жилого 4-этажного дома произошел из-за грунтовых вод, уровень которых меняется в связи с большим количеством хаотично появляющихся многоэтажных новостроек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях заявил известный общественник, эксперт в строительной сфере Юрий Никитин, который раннее уже неоднократно выступал против застройки высотными домами исторического центра и побережья.

Он акцентирует, что причина разрушения этого дома – грунтовые воды, «выдавленные» многочисленными высотными новостройками, их сваями.

«Как теми, что уже построены, так и теми, что возводятся по соседству, в пределах двух-трех кварталов. Обводнения и промоины - вот причина. Бестолковая градостроительная политика, бестолковое руководство города, преступная бездеятельность ГАСК, мошеннические экспертизы. Вот истинная причина», - утверждает Никитин.

Читайте такжеВ Киеве во время обвала здания трагически погиб экскаваторщик (фото)

Эксперт также считает, что версия о том, что всему виной железобетонные перекрытия, о которых заявили чиновники мэрии, не состоятельна.

По его данным, дом по ул. Ясной, 10 начал разрушаться еще год назад.

«Жильцы дома просто заваливали письмами и своими визитами все возможные инстанции, которые отделывались тем, что ставили «маячки» и наблюдали. Год!», - акцентирует общественник.

Все это время, по его словам, здание продолжало разрушаться, в частности, по флигелю, который сейчас в руинах.

Как подчеркивает Никитин, утром 9 июня разрушительный процесс резко усугубился – трещина дошла до десятков сантиметров и продолжала увеличиваться.

Прибывшие на место коммунальщики пообещали 10 июня созвать соответствующую комиссию.

«Только комиссия уже не понадобилась. Понадобились спасатели. Жильцы же флигеля, понимая, к чему все идет, просто вчера разъехались по друзьям и родственникам. Потому и жертв нет. Они спасли себя сами. Потому, что убежать из-под завала в 3 часа ночи невозможно.

Как отмечает Никитин, местные жители слышали, как дом рушился - без характерного треска, а с шумом, напоминающим то, как сыплется щебень.

По мнению экспертов, подобный звук может свидетельствовать о том, что состояние фундамента здания «вызывает большие вопросы».

Читайте такжеВ Одессе рухнул очередной дом, жителей эвакуируют

При этом, по словам Никитина, бетонные перекрытия, которые чиновники мэрии считают причиной обвала, остались висеть - они удерживали верхний этаж и мансарду дома от более быстрого разрушения.

Никитин также обращает внимание, что сегодня на сессию Одесского горсовета вынесен еще один проект застройки высотками в районе рухнувшего дома. Стройка запланирована на пересечении улиц Уютной и Отрадной. Обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову, общественник акцентирует, что в случае утверждения этого проекта, будут новые обрушения, которые приведут к человеческим жертвам.

Как сообщал УНИАН, в мае в Одессе произошло обрушение трех жилых многоквартирных домов - по улице Торговой, 20, на Среднефонтанской, 29 и на Польском спуске, 9.

Сегодня ночью в курортной зоне Одессы частично обрушился старинный жилой 4-этажный дом. Ясной, 10. Чиновники мэрии заявили, что причина может быть в самовольной реконструкции квартиры, где жильцы залили на деревянные перекрытия бетон.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram