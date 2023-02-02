В результате российских атак за последние два дня в Краматорске погибли три человека.

За последние два дня, 1 и 2 февраля 2023 года, в Краматорске Донецкой области от обстрелов российских захватчиков разрушениям подверглась 51 многоэтажка.

Как сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, среда и четверг стали для города трагическими. В частности, он рассказал о последствиях обстрела Краматорска за последние два дня.

"Погибло 3 человека. 14 ранены (есть тяжелые – оперируют). Еще 13 человек ночью обратились в терапевтическое отделение – получили необходимую помощь (преимущественно психоэмоциональную). Разрушениям подверглась 51 многоэтажка (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы", – сообщил Гончаренко.

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Также продолжаются поиски одной женщины.

"Все это время работают спасатели, полиция, коммунальщики, медики, газовики, электрики и волонтеры. Каждый выполняет свою работу, чтобы помочь тем, кто оказался в беде. Мы на связи с пострадавшими разрушенного дома. Работы продолжаются, все на местах", – отметил мэр.

Удар по Краматорску 1 февраля

Поздно вечером в среду, 1 февраля 2023 года, российские оккупанты обстреляли Краматорск. Ракета попала в жилой дом в центре города. Как заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в результате атаки дом полностью разрушен, а под завалами находились люди.

Позже в Офисе генерального прокуратура сообщили о восьмерых раненых и двух убитых мирных жителях вследствие попадания российскими оккупантами в дом в Краматорске.

Утром 2 февраля в ГСЧС отметили, что в Краматорске из-под завалов разрушенного российской ракетой дома достали тела троих погибших, двое человек спасены. Травмированы 18 человек, из них 8 – госпитализированы.

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