На утро есть информация о 18 травмированных, из них 8 госпитализированы.

В Краматорске из-под завалов разрушенного российской ракетой дома достали тела трех погибших, два человека спасены. Об этом сегодня сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 1 февраля в г. Краматорск в результате ракетного удара разрушены с 4-го по 1-й этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.

"По состоянию на 07:00 2 февраля подразделениями ГСЧС деблокированы тела 3 погибших и 2 человека спасены. Травмированы 18 человек, из них 8 человек госпитализированы. Возгорание автомобилей ликвидировано. Развернут пункт обогрева ГСЧС", - говорится в сообщении. Спасательные работы продолжаются.

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Удар по жилому дому в Краматорске: что известно

Поздно вечером 1 февраля Россия ударила по жилому многоквартирному дому в Краматорске. В результате удара дом полностью разрушен.

Изначально сообщалось о трех погибших, но глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опроверг эту информацию. По его данным, третий человек находился в беспомощном состоянии, но его удалось реанимировать и доставить в Днепр.

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