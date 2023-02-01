Вечером в среду, 1 февраля, российские оккупационные войска ударили по Краматорску Донецкой области. Ракетой попали в жилой дом в центре города.
Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в результате российской атаки погибли по меньшей мере 2 человека. Еще семеро – получили ранения.
"По меньшей мере двое погибших и семеро раненых – таковы последствия обстрела Краматорска, зафиксированные на эту минуту. Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили", – говорится в сообщении.
На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Идет разбор завалов разрушенного дома.
"Вероятно, что под ними могут быть люди. О ходе спасательных работ буду сообщать дополнительно", – добавил Кириленко.
Обстрелы Краматорска
В начале января оккупанты ударили по Краматорску (Донецкая область). Как сообщили в Краматорском горсовете, в результате удара разрушены учебные заведения и жилые дома.
Министерство обороны Российской Федерации цинично объяснило свои намерения. В ведомстве заявили, что удар по жилым домам и учебным заведениям города был "операцией возмездия".
Кроме того, 20 января 2023 года российские захватчики нанесли ракетный удар по Краматорску. Вражеская ракета упала вблизи детсада, погиб человек.