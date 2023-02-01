В Донецкой ОВА сообщили, что в результате удара дом полностью разрушен.

Вечером в среду, 1 февраля, российские оккупационные войска ударили по Краматорску Донецкой области. Ракетой попали в жилой дом в центре города.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в результате российской атаки погибли по меньшей мере 2 человека. Еще семеро – получили ранения.

"По меньшей мере двое погибших и семеро раненых – таковы последствия обстрела Краматорска, зафиксированные на эту минуту. Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили", – говорится в сообщении.

Видео дня

На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Идет разбор завалов разрушенного дома.

"Вероятно, что под ними могут быть люди. О ходе спасательных работ буду сообщать дополнительно", – добавил Кириленко.

Обстрелы Краматорска

В начале января оккупанты ударили по Краматорску (Донецкая область). Как сообщили в Краматорском горсовете, в результате удара разрушены учебные заведения и жилые дома.

Министерство обороны Российской Федерации цинично объяснило свои намерения. В ведомстве заявили, что удар по жилым домам и учебным заведениям города был "операцией возмездия".

Кроме того, 20 января 2023 года российские захватчики нанесли ракетный удар по Краматорску. Вражеская ракета упала вблизи детсада, погиб человек.

Вас также могут заинтересовать новости: