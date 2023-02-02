Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генерального прокуратура сообщили о восьми раненых и двух убитых мирных жителях в результате попадания российскими оккупантами в дом в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора. "Ракетный обстрел многоквартирного дома Краматорска. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 февраля оккупационные войска РФ совершили ракетный обстрел Краматорска. Снаряд попал в многоквартирный жилой дом.

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"Сейчас известно о гибели под завалами разрушенного дома двух людей. Восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - отметили в прокуратуре.

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди. Точное количество пострадавших уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас на месте ударе работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы.

"А всех виновных обязательно найдем и накажем. На помилование они не заслуживают", - добавил Зеленский.

Удар по дому в Краматорске

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 1 февраля российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенном в центре Краматорска и полностью его разрушили.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что в результате обстрела города есть по меньшей мере двое погибших и семеро раненых гражданских жителей.

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