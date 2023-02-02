В Краматорские две вражеские ракеты С-300 попали в промзону и кладбище.

Удар по Краматорску российские оккупанты осуществили ракетой "Искандер-К", есть погибшие и раненые мирные жители, 10 многоквартирных домов подверглись разрушениям.

Об этом сообщает в Telegram Министерство внутренних дел. В сообщении сказано, что по Донецкой области оккупанты ударили "Искандерами-К", С-300, "Градами", "Смерчами", артиллерией и танками - пострадали 10 населенных пунктов.

"Враг совершил 14 огневых атак. Уничтожены и повреждены 43 гражданских объекта - 13 жилых домов, профилакторий, складские помещения, хозяйственные сооружения, здание фермы, магазин, гаражи, автомобили, могилы", - сообщает полиция.

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По данным МВД, три удара захватчики нанесли по Краматорску.

"Две ракеты С-300 попали в промышленную зону и кладбище. В третий раз по городу нанесли удар ракетой "Искандер-К". Разрушениям подверглись 10 многоквартирных домов, есть убитые и раненые мирные жители", - сказано в сообщении.

Также ракетами С-300 оккупанты ударили и по другим городам Краматорского района - Дружковке и Славянску.

В сообщении отмечается, что из "Смерчей" оккупанты обстреляли Великую Новоселку, повреждены объекты инфраструктуры, а из "Градов" атакован Торецк.

Отмечается, что есть травмированные люди в Бахмуте и Часовом Яру в результате артиллерийских обстрелов врага.

Обстрел Краматорска - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 февраля, вечером российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Краматорске, расположенном в центре города. В результате ракетного удара разрушен с 4-го по 1-й этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда, загорелись припаркованные авто.

Из-под завалов разрушенного российской ракетой дома достали тела 3 погибших, травмированы 18 человек, из них 8 человек госпитализированы, а 2 человека спасены.

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